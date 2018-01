Mauro Galvão espera volta dos contundidos O técnico Mauro Galvão espera poder aproveitar o período sem jogos pelo Campeonato Brasileiro para recuperar os jogadores do Vasco que estão machucados. Atualmente, quatro estão sem condições de jogo: os atacantes Edmundo e Régis Pitbull, o zagueiro Henrique e o volante Rodrigo Souto. O treinador espera contar com todos eles no clássico com o Fluminense, dia 14 de setembro. "Vamos avaliar estes atletas durante os treinamentos na próxima semana. Acredito que todos poderão voltar contra o Fluminense", disse Mauro Galvão. Com o retorno dos quatro jogadores, o treinador terá em mãos, segundo ele mesmo, o time que considera ideal.