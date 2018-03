Mauro Galvão estréia no Vila Nova Os técnicos são a atração da partida desta sexta-feira, às 20h30, entre Vila Nova e o CRB, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. No time goiano, Mauro Galvão faz sua estréia. E do lado alagoano, Luís Carlos Cruz está ameaçado no cargo, pois ainda não venceu no campeonato. Os dois times vem fazendo campanhas sem brilho até aqui. Enquanto o Vila Nova é apenas o 10º colocado, com quatro pontos, o CRB está em 20º lugar, com dois pontos ganhos. No CRB, o ameaçado Luís Carlos Cruz perdeu o lateral Maciel, que se transferiu para o Vasco. Já o veterano atacante Leonardo Manzi é dúvida no Vila Nova e se não jogar, Luís Ricardo entra em seu lugar.