Mauro Galvão muda o time do Vasco O técnico Mauro Galvão fez duas modificações no time do Vasco durante o treino desta sexta-feira. Ele trocou o lateral-direito Wellington Monteiro por Russo e o zagueiro Wellington Paulo por Henrique. Este último, que foi contratado recentemente e que estava no futebol da Bulgária, terá sua primeira oportunidade na equipe titular. "Não esperava esta chance. Como surgiu, tenho que aproveitá-la e mostrar ao técnico que ele pode confiar em mim", disse Henrique. A boa notícia para Mauro Galvão ficou por conta do meia Beto e do atacante Edmundo. Ambos participaram do treino e confirmaram presença na partida de domingo contra o Guarani, pelo Campeonato Brasileiro.