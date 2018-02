Mauro Galvão prepara listão no Botafogo O técnico do Botafogo, Mauro Galvão, revelou hoje que alguns jogadores serão dispensados do clube porque o elenco está "inchado". Atualmente, o elenco do clube de General Severiano tem 34 atletas. Além dos problemas com o pagamento de salários, o treinador quer trabalhar apenas com os jogadores que podem ser aproveitados no time alvinegro. "A comissão técnica vai fazer um acordo com a diretoria, mas é claro que não podemos ficar com atletas que não estão sendo aproveitados. Tentaremos trocá-los por outros que possam interessar ao Botafogo. O tempo que eu estou aqui já dá para perceber quem vai sair", afirmou Mauro Galvão, sem citar nomes. O treinador também não quis anunciar o número de atletas que pretende trabalhar no elenco do Botafogo. "Falar nisso é o de menos, mas pelo menos dois jogadores para cada posição teremos que ter".