Mauro Galvão quer começar reação já O técnico do Botafogo, Mauro Galvão, admitiu hoje que a reação do clube no Campeonato Brasileiro precisa começar sábado contra o Figueirense, às 16 horas, no Estádio Caio Martins. Lanterna da competição, o treinador conta com o apoio da torcida para conquistar a primeira vitória do Alvinegro no Nacional. "Chegou a hora, não pode passar. Tomara que a torcida compareça em bom número e nos incentive bastante", afirmou Mauro Galvão. Revelação das divisões de base do Botafogo, o atacante Hugo pode ficar fora por dois meses, segundo informações divulgadas pelos médicos do clube. Durante o aquecimento para o coletivo de hoje, o atleta pisou em um buraco no gramado de General Severiano e torceu o tornozelo. Ele será submetido a exames para avaliar a gravidade da contusão.