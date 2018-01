Mauro Galvão tem uma dúvida no Vasco O técnico do Vasco, Mauro Galvão, ainda tem uma dúvida no meio-de-campo para o clássico com o Fluminense, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai escolher o companheiro do volante Da Silva entre Bruno Lazaroni, Ygor e Rodrigo Souto. A tendência é a de que o último seja o titular. "Eles vão brigar pela vaga. Tenho certeza que o Mauro vai escolher aquele que estiver mais bem preparado", afirmou o meia Beto, que terá a responsabilidade de armar as jogadas de ataque e municiar o trio formado por Edmundo, Régis Pitbull e Donizete. Sobre a marcação no meia Carlos Alberto, Beto disse que vai desermá-lo na bola, sem cometar faltas.