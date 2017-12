Mauro Galvão teme escalar Edmundo O atacante Edmundo ainda é dúvida do Vasco para a partida contra o São Caetano. O jogador se recupera de uma contusão no tornozelo direito e o técnico Mauro Galvão se mostrou temeroso por sua escalação. "Ele só vai jogar se estiver totalmente recuperado", afirmou Mauro Galvão. "Não podemos correr o risco de perdê-lo por mais tempo. Principalmente, porque temos uma importante partida na quarta-feira (contra o São Paulo, pela Copa Sul-Americana)." Um desfalque certo no ataque do Vasco é Régis Pitbull. O jogador realizou nesta quinta-feira um exame de ressonância magnética, que constatou um estiramento em seu joelho direito.