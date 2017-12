Mauro Galvão vai escalar três no ataque Insatisfeito com a produção do time no empate com o Guarani, domingo, em São Januário, o técnico Mauro Galvão deve armar o ataque com três jogadores para enfrentar o Vitória, sábado, no Rio. Donizete, que cumpriu suspensão na última rodada, tem vaga assegurada. Edmundo também. Régis Pitbull está bem cotado para ser o outro integrante do trio. O meia Beto, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Guarani, vai ficar fora e seu substituto mais provável é o jovem Moraes, muito elogiado pelo técnico.