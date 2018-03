Mauro Galvão: Vasco está no caminho certo O técnico Mauro Galvão destacou nesta quinta-feira que o Vasco está evoluindo na disputa do Campeonato Brasileiro. De acordo com ele, o time ainda precisa melhorar muito, mas está "no caminho certo". O treinador só lamentou os desfalques que terá na partida contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro. "Temos alguns problemas de contusão e cartões que atrapalham o trabalho. Mas confio nos jogadores que estão entrando na equipe", afirmou Mauro Galvão. No jogo com o time paulista, ele não terá o zagueiro Wescley, suspenso, além de Edmundo e Valdir, machucados. A tendência é a de que Mauro Galvão mantenha o esquema e a escalação do time que empatou com o Figueirense, por 0 a 0, na última rodada do Brasileiro. O recém-contratado atacante Régis ainda não está com a documentação regularizada e só poderá estrear contra o Atlético-PR, no dia 3 de agosto.