Mauro Galvão vê "armação"em incidentes O técnico do Vasco da Gama, Mauro Galvão, acredita que o incidente ocorrido na semana passada, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, possa ter sido "armado". Na ocasião, a equipe carioca derrotou o Coritiba, por 2 a 1, e torcedores vascaínos agrediram jogadores do time paranaense após a partida. Por causa do ocorrido, o clube pode perder o mando de campo em até três jogos. "Dentro de campo é o que vale. O que aconteceu não é culpa do Vasco. Umas pessoas vestem a camisa do clube e a punição vem para nós. É fácil de se plantar uma coisa dessas", afirmou Mauro Galvão. Já o atacante Edmundo prefere pensar somente no clássico com o Flamengo, no dia 12 de outubro. "É um clássico e um campeonato à parte. É uma motivação ser o melhor do Rio no Brasileiro", disse.