Mauro Galvão vê evolução no time do Vasco O técnico do Vasco, Mauro Galvão, elogiou nesta sexta-feira o empenho dos jogadores na busca por uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. O time vascaíno ocupa a 17º posição na tabela e vem de uma vitória em um clássico carioca: derrotou o Fluminense, por 1 a 0. Porém, a próxima partida será fora de casa, contra o Bahia. Até o momento, a equipe carioca só venceu uma vez em estádios adversários. "O Vasco vem crescendo em relação ao desempenho no primeiro turno. Estamos com 39 pontos, a mesma do 14º, e podemos ganhar mais posições nos próximos jogos", afirmou Mauro Galvão. Contra o Bahia, o treinador não vai contar com o zagueiro Wescley, suspenso. Fabiano será o substituto.