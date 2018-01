Mauro Galvão vira o técnico do Náutico Mauro Galvão foi contratado para assumir o comando do Náutico, no lugar de Heron Ferreira. O ex-zagueiro da seleção brasileira já foi técnico de Vasco e Botafogo e chega ao Recife na noite desta terça-feira. Apesar da contratação do novo treinador, o Náutico será comandado pelo interino Didi Duarte na partida desta quarta-feira, contra o Serrano, pelo Campeonato Pernambucano - a equipe ainda disputa a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro nesta temporada. Depois de dispensar 5 jogadores na semana passada, a diretoria do Náutico também está buscando reforços para o elenco. Na segunda-feira, chegaram ao clube o lateral-direito Bruno Carvalho e o volante Galo. E mais dois devem se apresentar até quinta: o zagueiro Ricardo Henrique e o meia Arthur, ambos do Sampaio Corrêa-MA.