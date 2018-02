Mauro ganha outra chance no Santos Enquanto Vanderlei Luxemburgo não consegue seus reforços, o goleiro Mauro tenta fazer o que pode para aproveitar a oportunidade de mostrar serviço. Por este motivo, a notícia dada pelo técnico de que será titular do time do Santos foi bastante comemorada pelo jogador, que, no momento, além de tentar convencer de que pode assumir a posição, precisa de mostrar flexibilidade para se adaptar ao trabalho do novo preparador de goleiros, Luiz Alberto da Silva, que chegou semana passada. O Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no domingo, contra o Vitória, às 18 horas, no Barradão, em Salvador. "Saber que vou ser titular mais uma vez é uma alegria enorme", disse Mauro, lembrando que sempre considerou uma necessidade poder atuar em uma seqüência de jogos para mostrar seu potencial. O fato de atuar com uma dupla de zaga em fase de entrosamento - Domingos e André Luís - não assusta o goleiro. "Sempre há um momento em um time em que vai ter de haver renovação. Mas tenho muita confiança nos jogadores que estão aqui." Mauro também pretende usar uma de suas características - o hábito de orientar os companheiros em campo - para tentar diminuir eventuais dificuldades. Sobre o trabalho com Luiz Alberto, o goleiro revelou que não há muita diferença em relação ao que fazia com os antecessores na função, mas já notou algumas preferências do novo chefe. "Ele tem trabalhado com mais ênfase na reposição de bola e saída de gol." Luiz Alberto, por sua vez, elogiou o potencial de Mauro e Júlio Sérgio. "Estou aperfeiçoando a saída do gol, mas nada fora do normal. Os jogadores têm um padrão bom", disse o preparador, que, antes de chegar ao Santos, trabalhava no Al Wasl, dos Emirados Árabes. Sobre a necessidade de contratar um titular para o gol e a decisão final sobre quem vai ser o titular na posição em cada partida do Santos, o preparador deixou a resposta a cargo de Luxemburgo. "Posso atér dar minha opinião, mas a decisão final é do meu técnico", garantiu Luiz Alberto.