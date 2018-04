Mauro não quer decepcionar Luxemburgo Mauro sabe o quanto é duro um goleiro reserva assumir a condição de titular. "É difícil um goleiro entrar e, quando entra, tem de dar conta do recado." Por isso, não quer deixar escapar a chance que o técnico Vanderlei Luxemburgo está dando na equipe do Santos, nesta quarta-feira, às 21h50, contra o Atlético-PR, na Vila Belmiro. Como Tápia ficou afastado das duas últimas partidas para servir a seleção do Chile, o treinador colocou Mauro em seu lugar e resolveu mantê-lo mesmo com a volta do chileno. A liberação de Tápia para o selecionado já foi um prenúncio de que perderia a posição, uma vez que sua contratação pelo Santos ficou condicionada à dispensa da seleção. Como ele não estava tendo boas atuações e gerava desconfiança por parte do torcedor, a convocação foi a oportunidade que faltava para que ele deixasse a condição de titular. Nesta terça-feira, Mauro não escondia a satisfação em poder atuar pela terceira vez seguida no time do Santos. "Era o que eu sempre quis e o professor disse que ia me dar uma seqüência de jogos. A partir desse momento, quero justificar essa confiança e ajudar a equipe." E mantinha uma certeza. "Permanecer como titular só depende de mim." A mudança determinada por Luxemburgo não alterou o bom relacionamento dos três goleiros do Santos. "O Tápia e o Júlio Sérgio são excelentes companheiros dentro e fora de campo e a amizade prevalece." Tranqüilo, Mauro treinou normalmente nesta terça-feira e teve uma surpresa no final, quando houve cobrança de pênaltis. Richard fez seis cobranças e marcou três gols, dois deles indefensáveis, no ângulo, e um num chute rasteiro. O detalhe é que Richard pelo menos até agora nem é apontado como futura revelação do Santos, tem apenas 8 anos e é filho do zagueiro Narciso. "Você viu? Ele acertou duas no ângulo e, para pegar aquelas bolas, só de asa delta", comentou o goleiro.