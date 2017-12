Mauro Ramos: Juventus recebe Ituano A Copa Mauro Ramos de Oliveira tem apenas uma partida marcada para este sábado, em sua terceira rodada. Pelo Grupo 1, o Juventus tem a chance de se recuperar na competição diante do Ituano, às 11 horas, na Rua Javari. No último fim de semana, o time da capital perdeu para o Santo André por 1 a 0, no ABC, e deixou escapar a chance de assumir a liderança isolada. O Ituano também vem de um mau resultado. Foi derrotado pelo União Barbarense, por 3 a 1, jogando em Santa Bárbara do Oeste. As quatro equipes estão empatadas com três pontos, mas o Juventus leva vantagem no saldo de gols. No domingo, apenas mais um jogo. Ainda pelo Grupo 1, o União Barbarense recebe o Santo André, às 10 horas, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Pelo Grupo 2, a partida entre Ferroviária e Rio Branco foi transferida para o dia 23, às 20h30, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. A mudança ocorreu porque o time de Americana enfrenta o Marília, também no domingo, pelo Campeonato Brasileiro da Série C.