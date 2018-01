Mauro Silva alega motivação política O volante Mauro Silva reuniu a imprensa hoje pela manhã em São Paulo e explicou a sua decisão de, minutos antes do embarque, abandonar a seleção brasileira que viajou na noite desta segunda-feira para a Colômbia, onde será disputada a Copa América. O jogador já havia realizado o check-in; despachado a bagagem e tinha o cartão de embarque nas mãos quando decidiu não viajar. Hoje, tentou deixar a impressão de que a decisão tinha motivação política. ?Eu não viajei não por estar com medo. Decidi não embarcar por não concordar com a organização da competição?, afirmou. ?Se há uma semana, a Colômbia não tinha condições de sediar a Copa América, porque agora tem??, perguntou o jogador. Para Mauro Silva, os dirigentes colombianos não pensaram na segurança das delegações, mas apenas em fazer o torneio. O jogador - que seria o capitão do time - disse que se deslocou até o aeroporto para conversar pessoalmente com o técnico Luiz Felipe Scolari e com o coordenador-técnico, Antonio Lopes. ?Eu queria explicar essa minha posição a eles?, justificou.