Mauro Silva completa sua 250ª partida O volante Mauro Silva, do La Coruña, completa neste sábado, durante o jogo com o Real Sociedad no Estádio Riazor, a significativa marca de 250 apresentações em Campeonatos Espanhóis. Após nove temporadas, ele é hoje o estrangeiro com maior tempo atuando em uma mesma equipe no país. Leia a matéria completa no Jornal da Tarde