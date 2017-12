Mauro Silva é cortado da Seleção O volante Mauro Silva foi cortado da seleção brasileira, que no domingo enfrentará o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2.002. O jogador do Deportivo La Coruña sofreu estiramento muscular na coxa direita, de acordo com o resultado do exame de ressonância magnética a que ele foi submetido ontem. O jogador sentiu a contusão durante o treino realizado ontem à tarde na Granja Comary. Segundo o médico da seleção, José Luís Runco, que fez o anúncio do corte, Mauro Silva também ficará de fora da Copa América, que será disputada no mês de julho, na Colômbia. Mas, o volante deverá acompanhar a delegação à Montevidéu, para a partida deste final de semana. Ele pediu para ficar junto com os companheiros e o técnico Luís Felipe Scolari concordou. Scolari não revelou ainda se convocará outro jogador para a posição. Na partida contra o Uruguai, é possível que o técnico escale o gaúcho Fábio Rochemback no lugar de Mauro Silva.