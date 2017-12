Mauro Silva: "Lula era frangueiro" O presidente Lula gosta de bater uma bolinha, mas não é do ramo. Pelo menos na avaliação divertida de Mauro Silva, seu antigo companheiro de peladas no ABC paulista. O volante do Deportivo La Coruña conhece a principal autoridade do País desde o início dos anos 80 e se mostra crítico mordaz ao analisar seu desempenho. "A gente jogava todo fim de semana numa chácara de um amigo em comum, o advogado Roberto Teixeira", recordou o jogador à repórter Anelise Infante, do serviço brasileiro da BBC. "Ele jogava no gol. Era frangueiro pra caramba! Perna-de-pau!", afirmou. "Jogava no gol porque não dava para jogar na linha. Era divertido." Mauro Silva é fã de Lula e torce para que sua passagem pelo governo seja marcante. "Não nos vemos há muito tempo, mas o carinho é muito grande", insistiu. "Acompanho a carreira dele, acho bacana que chegou à presidência e torço para que aprove as reformas."