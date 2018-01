Mauro Silva não viaja para Colômbia Os problemas do técnico Luiz Felipe Scolari na seleção brasileira parecem não ter fim. O mais novo deles, surgiu na noite desta segunda-feira no embarque da equipe para a Colômbia, para a disputa da Copa América. Alegando não estar preparado psicologicamente para enfrentar um suposto clima de violência que estaria instalado no país, o volante Mauro Silva decidiu não viajar. O jogador tinha tudo pronto para o embarque. Já havia feito o check-in, despachado a bagagem e estava com a passagem na mão, mas, minutos antes de passar pelo portão de embarque, decidiu não viajar. A decisão inesperada do volante, deixou o coordenador-técnico, Antônio Lopes decepcionado. Segundo Lopes, Mauro Silva poderia ter tomado a decisão um pouco antes. Felipão disse hoje que deverá convocar um novo jogador para a vaga de Mauro Silva. O nome, ele mantém em segredo. Só adianta que será um jogador que atua no Brasil. A seleção chegou à Colômbia na madrugada desta terça-feira com vários desfalques. Dos 22 convocados, Felipão conta com apenas 16 jogadores. Além de Mauro Silva, o treinador ainda espera pelas liberações de Élber (Bayern de Munique) e Lúcio (Bayer Leverkusen). Aguarda ainda Juan (Flamengo) e Belletti (São Paulo), que disputam a final da Copa dos Campeões e o volante Eduardo Costa (Grêmio), que negocia sua transferência para o Bordeaux, da França. Ainda assim, a equipe trem programado para a tarde de hoje, o primeiro treino em Cali, sede do Grupo B onde, além do Brasil, estão México, Paraguia e Peru.