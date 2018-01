Mauro Silva pode voltar contra Betis O Deportivo La Coruña pode ter a volta do brasileiro Mauro Silva neste domingo, contra o Betis, em Sevilha. Depois de ficar várias partidas afastado por causa de contusão, o meio-campo fez teste e deve ser relacionado para encarar o time de Ricardo Oliveira, quinto lugar na tabela, na seqüência da 24.ª rodada do Campeonato Espanhol. Outro que volta ao time de La Coruña, décimo colocado na classificação geral, é o meia Fran, que também estava afastado por lesão. Apesar da possível volta dos dois experientes jogadores, o técnico do Deportivo, Javier Irurieta, já confirmou a presença de César para o lugar do zagueiro argentino Coloccini, que apareceu no clube com uma amidalite e foi vetado pelo departamento médico. Do lado do Betis, a motivação é grande, pois o time vem de cinco vitórias consecutivas. A equipe de Ricardo Oliveira quer manter as chances de conquistar uma vaga para a Copa dos Campeões. Sem vitória - O Valencia, atual campeão espanhol e quarto colocado, busca a recuperação diante do Racing Santander, fora de casa, depois de cinco jogos sem vitória. O técnico Claudio Ranieri espera que seus jogadores repitam a atuação de quarta-feira, quando a equipe venceu o Steaua Bucarest por 2 a 0 pela Copa da Uefa. O Espanyol, sexto na tabela, viaja para encarar o Málaga. O Getafe recebe o Osasuña, o Albacete joga contra o Numancia em casa e o Zaragoza joga contra o Levante, fora de casa. Para fechar a rodada, o Villarreal, do argentino Riquelme e do uruguaio Forlan, recebe o Atlético de Madrid, de Fernando Alonso. A equipe da casa quer recuperar a série de vitórias consecutivas, cinco, e manter as chances de vaga nas copas européias.