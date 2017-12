Mauro Silva receita seriedade ao time Mauro Silva vive há nove anos fora do Brasil e todas as vezes que vem ao país se depara com as mesmas mazelas. Não consegue entender, por exemplo, a bagunça permanente do futebol brasileiro. Ficou chateado quando disseram que estava velho demais para revigorar a combalida Seleção Brasileira. Apontado por Luiz Felipe Scolari como símbolo do novo time do Brasil, o volante de 33 anos revela em uma única palavra a receita para tirar a Seleção do caos: seriedade. Leia mais no Jornal da Tarde