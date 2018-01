Mauro Silva renova com La Coruña até 2005 Ainda não será nesta temporada que o volante brasileiro Mauro Silva vai anunciar sua aposentadoria dos gramados. Nesta terça-feira, o jogador de 36 anos, e que está no Deportivo La Coruña desde a temporada 92/93, renovou seu contrato com o clube espanhol por mais um ano e deve encerrar sua carreira em 2005, no clube galego, informou o diário esportivo Marca. ?Para mim é um presente. Tenho que agradecer ao clube, porque depois de pensar por vários dias na proposta cheguei a conclusão de que eu gosto é de competir?, disse.