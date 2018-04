Mauro tem a sua chance no Santos O goleiro Mauro tem a grande oportunidade de se firmar na equipe do Santos. Ele será titular na partida desta quarta-feira, contra o Juventude. Ele vai substituir Tápia, que, além de estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, foi para a seleção chilena que jogará domingo pelas Eliminatórias da Copa. Contratado no início do ano, junto ao Marília, Mauro disputou uma vaga na equipe com Júlio Sérgio, depois com Doni e, finalmente, com Tápia, mas não conseguiu se firmar. Agora tem nova chance. Mesmo porque, Tápia vem recebendo críticas da torcida e pode perder sua vaga. Mas isso depende de uma boa atuação de Mauro. Com 26 anos e 1,87m de altura, ele disputou apenas quatro jogos pelo Santos, sofrendo quatro gols. Desfalque importante - O atacante Basílio, que terá a missão de substituir Robinho - na seleção brasileira -, espera dificuldades. "Será um jogo difícil, mas temos que colocar em prática tudo o que sabemos. O Juventude é uma equipe forte e merece todo o nosso respeito", afirmou o jogador. Para Deivid, a constância do ataque santista, com todos os jogadores marcando gols, ajudará a minimizar a ausência de Robinho.