Maurren fica em 6º em Helsinque Ganhadora dos torneios de Milão e de Sevilha, na semana passada, a brasileira Maurren Maggi não foi bem nesta quinta-feira na prova do salto em distância do Torneio Internacional de Atletismo de Helsinque. Ela terminou em sexto lugar, com a marca de 6,24 metros. A francesa Eunice Barber ganhou a medalha de ouro, com 6,67 m, seguida da russa Olga Rubljova, com 6,59 m, e da lituana Valentina Gotovska, 6,39 m.