Max chega ao Guarani para tentar garantir acesso no Paulistão

"Eu tive algumas propostas em outros anos para vir para o Guarani e, como é uma equipe grande, aceitei desta vez", disse o centroavante, apelidado carinhosamente de "Homem de Pedra".

O jogador de 31 anos revelou que precisa de duas semanas para entrar no que considera sua forma física ideal. Na temporada de 2015, foi o sexto artilheiro do Brasil, com 21 gols, mas nem por isso projeta repetir os bons números em 2016 ou até melhorá-los. "Fui contratado com o objetivo de fazer gols, mas primeiramente temos que pensar no clube", afirmou o centroavante, ídolo da torcida do time potiguar.

Max é tratado como a solução para o problema que o Guarani tem enfrentado no ataque. Em 2015, o clube tentou com o experiente atacante Nunes, mas ele não rendeu o esperado e acabou indo para o Botafogo de Ribeirão Preto. Giancarlo entrou no segundo semestre, mas estava fora da sua forma física ideal. Anderson Cavalo também ganhou uma chance, mas não agradou tecnicamente.