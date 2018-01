Max está tranqüilo para voltar ao gol Com a saída do goleiro Jéfferson para o Trabzonspor, clube da divisão de elite da Turquia, Max terá a oportunidade de retornar ao time titular do Botafogo no confronto contra o Figueirense, domingo, no Estádio Luso-Brasileiro. A responsabilidade redobra no momento em que ele sabe que substituirá um jogador de boa qualidade técnica e que vem ajudando o Alvinegro a manter-se na liderança do Nacional. "Espero apresentar um bom futebol e tomara que a equipe saia com a vitória. Estou tranqüilo, sei da minha capacidade, e creio que vai dar tudo certo", declarou Max, meio inseguro quanto ao ritmo de jogo, pois sua última atuação ocorreu em 2004, numa partida contra o Guarani, pelo Brasileiro. "A primeira bola é a principal para dar tranqüilidade e o resto acontece naturalmente", disse.