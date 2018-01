Max seguirá no gol do Botafogo em 2006 O goleiro Max foi um dos grandes destaques do time do Botafogo no ano de 2005. Muito querido pelos torcedores, o jogador renovou, nesta terça-feira, seu contrato com o clube e espera dar muitas alegrias no ano de 2006. Max foi titular durante o ano de 2003, quando o Botafogo disputou a Segunda Divisão. Já no ano seguinte, ele ficou na reserva e foi pouco aproveitado. Para ele, o ano de 2005 foi a volta por cima e agora pretende repetir a dose. ?Foi um ano muito bom. No final, acabei tendo que me submeter a uma artroscopia, mas me recuperei bem e o Lopes atuou com tranqüilidade. Espero que neste novo ano eu possa proporcionar ao Botafogo muitas alegrias?, disse.