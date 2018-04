Maxi López é absolvido e confirma retorno no Grêmio

Liberado por unanimidade, Maxi López foi denunciado pela expulsão contra o Náutico, em 13 de setembro. Na ocasião, ele agarrou um adversário e levou cartão vermelho, o que resultou em denúncia por ato desleal - artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A pena prevista era de até três jogos.

Com o retorno do atacante argentino, o técnico Paulo Autuori deve escalá-lo na frente com Jonas, que sentiu cansaço muscular e deixou o treino desta sexta-feira mais cedo. No entanto, ele deve ser liberado para enfrentar o Goiás.