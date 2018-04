Maxi López e Mário Fernandes retornam no Grêmio

Enquanto o jogador argentino cumpriu suspensão automática na goleada sobre o Fluminense, por 5 a 1, domingo, Mário Fernandes sentiu dores no tornozelo e foi poupado do confronto contra o último colocado da competição. Para o próximo jogo, no entanto, o lateral deve ser liberado.

Por outro lado, as chances de Lúcio retornar são pequenas. Com uma lesão no ombro, o lateral-esquerdo até pode voltar a treinar durante a semana, mas dificilmente estará em condições de jogo para enfrentar o Goiás.

Na sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, o Grêmio pode entrar na zona de classificação da Copa Libertadores se derrotar o Goiás e o Atlético Mineiro não vencer o Santos, domingo, no Mineirão.