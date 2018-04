Maxi López volta ao Grêmio na partida contra o Náutico

A maior "novidade" é a volta do atacante Maxi López ao time, depois de um mês de afastamento, por contusão, no lugar de Perea. A presença do argentino devolve ao time tricolor a opção da bola aérea na área adversária, recurso ao qual a equipe admite recorrer se não conseguir evoluir trocando passes no campo irregular dos Aflitos. O goleiro Victor também retoma seu lugar depois de duas semanas na seleção brasileira, período em que foi substituído por Marcelo Grohe.

As outras alterações não decorrem de ausências forçadas como foi o caso das saídas de Maxi López e Victor. Túlio vai para reserva e deixa a lateral direita para Mário Fernandes, que vinha atuando de zagueiro. Rafael Marques deve iniciar o jogo na defesa, enquanto Léo, recuperado de contusão, fica na reserva. E o meia Tcheco começa o jogo como titular depois de ter sido reserva no primeiro tempo do empate contra o Vitória, quando foi substituído por Douglas Costa, que não foi bem.