Maxi Rodríguez diz que Argentina vai "atropelar" Alemanha O meia argentino Maxi Rodríguez disse, nesta segunda-feira, que sua seleção vai sair para "atropelar" a Alemanha desde o começo da partida que as duas equipes disputarão na próxima sexta, pelas quartas-de-final, em Berlim. "A Alemanha não nos dará um segundo de liberdade. Eles vão sair com tudo nos primeiros quinze minutos de jogo, como já fizeram com a Suécia. Mas a Argentina vai sair para atropelar desde o início do jogo". O jogador do Atlético de Madrid destacou o potencial e o grande problema do adversário. "Temos que respeitá-los, mas não temê-los. Devemos pensar na Argentina porque, se estivermos bem, podemos ganhar de qualquer um. A Alemanha tem muita pressão por jogar em casa e por ser o principal candidato ao título, junto com o Brasil. Mas nós vamos jogar para ganhar". Maxi Rodrigues vem se destacando neste Mundial, tanto pelas boas atuações como pelos três gols que já marcou, incluindo o belo tento contra o México, na partida válida pelas oitavas-de-final, na prorrogação.