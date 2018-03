Maxi Rodríguez machuca a mão e desfalca o Grêmio por um mês

Depois de perder Douglas por pelo menos seis meses, o Grêmio tem mais uma baixa no meio-campo neste início de temporada. Maxi Rodríguez sofreu um trauma na mão direita durante o treino desta sexta-feira, e após passar por exames, teve constatada fratura do quarto osso metacarpeano.

A expectativa do departamento médico do Grêmio é que ele fique afastado por cerca de quatro semanas - um mês, portanto. Entre outros jogos, perderia a estreia na Copa Libertadores e o clássico contra o Internacional, dia 4 de março, pelo Campeonato Gaúcho.

Maxi foi emprestado ao Peñarol na temporada passada, voltando ao clube no início deste ano. Ele é reserva no elenco do técnico Renato Gaúcho, mas tendia a ganhar espaço com a lesão no joelho de Douglas. Diante do Passo Fundo, no domingo, Miller Bolaños foi escalado como titular e Maxi entrou no segundo tempo.