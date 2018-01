Maxsandro está de volta ao Rio Branco O Rio Branco anunciou nesta sexta-feira as contratações do zagueiro Maxsandro, de 31 anos, e do lateral-direito Arlindo Maracanã, de 24, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1. Esta é a quarta vez que Maxsandro vestirá a camisa do time de Americana. No ano passado, ele conquistou o título brasileiro da Série C pelo Ituano. Já Arlindo Maracanã chega ao Rio Branco após ser rebaixado com o Bahia no Brasileirão. Os dois, entretanto, não estarão em campo no jogo-treino marcado para este sábado, no estádio Wilson de Barros, contra o Mogi Mirim. Ambos devem fazer suas estréias somente no dia 21 de janeiro, quando o Rio Branco faz seu primeiro jogo no Paulistão, contra o União Barbarense.