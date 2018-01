Maxwell marca golaço, e Inter amplia vantagem na liderança Com um golaço marcado pelo lateral-esquerdo brasileiro Maxwell, a Internazionale manteve-se invicta na temporada 2006/07 do Campeonato Italiano ao derrotar neste domingo o vice-lanterna Parma por 2 a 0, em casa, no Estádio Giuseppe Meazza. O confronto foi válido pela 30.ª rodada da competição. A equipe dirigida pelo treinador Roberto Mancini está na ponta da tabela com 79 pontos, ampliando a sua vantagem para 20 pontos sobre a segunda colocada, a Roma, que empatou com o Milan por 1 a 1, no último sábado. Somado a isso, o time de Milão, que também conta com Adriano, Júlio César e Maicon, acumulou a 25.ª no Nacional. Já o Parma está na penúltima posição (22) e muito perto do rebaixamento à Série B. Jogando com o apoio da torcida, a Inter saiu na frente aos 11 minutos do segundo tempo. Maxwell tabelou com o argentino Hernán Crespo, invadiu a área e passou por vários adversários antes de chutar e vencer o goleiro Luca Bucci. Este foi o primeiro gol do brasileiro com a camisa do clube italiano - ele foi contratado no início da temporada junto ao Ajax (Holanda), onde rompeu os ligamentos do joelho direito e ficou sete meses sem jogar. Este foi o primeiro jogo de Maxwell como titular da Inter nesta temporada e o brasileiro agradeu o clube pelo apoio recebido durante a sua recuperação. "Esse gol me dá confiança e gostaria de dedicá-lo à todos aqueles que me apoiaram nos momentos difíceis. Tenho trabalhado duro para me recuperar, pensava que não ia conseguir. A Inter tem me motivado muito durante esse período." Aos 25, foi a vez do próprio Crespo marcar. O atacante recebeu passe de Adriano para ampliar para os anfitriões. Na briga por vagas nas competições européias, o Palermo, quarto colocado, empatou sem gols com o Torino, em Turim, e manteve-se na zona de classificação à Liga dos Campeões. Já o Empoli goleou o Ascoli por 4 a 1, em seus domínios, no Estádio Carlo Castellani, e assumiu a quinta colocação, com 45 pontos. Os anfitriões marcaram com Nicola Pozzi (2) e Luca Saudati (2), enquanto Andrea Soncin descontou para os adversários. Fechando a rodada, a Lazio venceu fora de casa a Udinese por 4 a 2 e segue na terceira colocação com 52 pontos. Os anfitriões estão em nono, com 35. Atualizado às 17h27