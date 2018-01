Mazinho chega ao Vasco nesta 3ª Apesar dos problemas financeiros, o Vasco renovou nesta segunda-feira os contratos dos volantes Nasa e Jorginho. A expectativa é a de que, amanhã, Paulo Miranda também acerte sua permanência no clube. Contratado por empréstimo de um ano, o tetracampeão mundial Mazinho, de 35 anos, que estava na 2ª divisão do Campeonato Espanhol, deve se apresentar nesta terça-feira em São Januário. Nesta segunda-feira, o meia Juninho Pernambucano retornou de Recife, onde passou suas férias, e conversou com os dirigentes vascaínos sobre a renovação de seu contrato. A expectativa é de que ele permaneça em São Januário até o meio do ano. O Vasco também acertou a compra do passe do lateral-direito Clébson, do Bahia. Além de pagar US$ 2 milhões, o clube cedou o passe do meia Alex Oliveira ao time baiano. O técnico Joel Santana alertou os jogadores para a importância da vitória sobre o Cabofriense, no sábado, que garantirá a classificação do Vasco para a semifinal do Campeonato Carioca. "Temos de respeitar os profissionais que iremos enfrentar. Não podemos menosprezá-los", exigiu o treinador.