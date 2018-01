Mazinho chega para o Vasco Enquanto vive uma turbulência fora de campo, o Vasco tenta se equilibrar dentro. Alguns jogadores chegam ao clube e, para outros, a saída parece iminente. O meia Mazinho, que foi revelado no clube, se reapresentou, hoje, vindo do Elche, da Espanha. O meia Juninho Pernambucano, por sua vez, se encontrou com o seu procurador Reinaldo Pitta, possivelmente para acertar a sua transferência para um clube do exterior. O meia Paulo Miranda e o zagueiro Odvan ainda não renovaram contrato e, portanto, não podem atuar pelo Campeonato Carioca. Outro que estará fora dessa partida é o atacante Euller, contundido. Romário, por sua vez, treinou normalmente e pode retornar à equipe na partida contra o Cabofriense, pelo Carioca, no fim de semana.