Mazinho e Patrick Vieira dizem que evoluíram no Japão

SÃO PAULO - De volta ao Palmeiras após período de empréstimo no Japão, Patrick Vieira e Mazinho retornam ao clube em busca de espaço na equipe e da confiança do técnico Gilson Kleina. Mazinho, que estava no Vissel Kobe, garante que volta ao time mais completo, pois realizou funções que não estava acostumado na sua passagem pelo futebol japonês.

"No futebol japonês, eu marquei mais, fiz por volta de 10 gols. O que eu posso trazer para cá é a marcação, aprendi bastante. Aprendi a chutar muito para o gol também, antes eu não chutava tanto", disse Mazinho, que deseja aproveitar a pré-temporada para conquistar a titularidade.

"Já jogamos como titulares e fomos bem. O Kleina conhece o nosso potencial, chegaremos para ?brigar? por um espaço e ser titular", afirmou o meia palestrino, que espera contribuir ainda mais com o grupo alviverde após a sua passagem pela Ásia", afirmou.

O objetivo é o mesmo de Patrick Vieira, na expectativa de conseguir uma vaga na equipe. "Chego para disputar uma vaga, começaremos um novo trabalho. Claro que há pessoas que já trabalharam com o Gilson (Kleina), mas espero um bom ano e buscarei a titularidade. Quero jogar este ano sem lesão, é um ano muito importante", disse.

E Patrick Vieira avaliou que a passagem pelo Yokohama ajudou no seu amadurecimento. "Eu trago a experiência de ter jogado fora do país e de ter conhecido outra cultura, além de conhecer novas pessoas. A educação de lá é exemplar. É outro estilo de futebol e de treinamento. Foi muito proveitoso para mim. Espero botar tudo em prática", comentou.