Mazinho e Patrick Vieira esperam novos tempos no Palmeiras

SÃO PAULO - Os meias Mazinho e Patrick Vieira voltaram de empréstimos e serão aproveitados pelo técnico Gilson Kleina para a sequência da temporada. Os jogadores esperam que 2014 seja um ano bem diferente do que foi ano passado, quando não conseguiram ter o espaço desejado e acabaram deixando o clube.

"Espero esquecer o que passou, porque foi um ano difícil. O time estava meio que se arrastando e eu tive uma lesão que não me deixou jogar direito. Agora é ano novo, tudo novo e espero estar vindo bem e disputando a vaga com todo mundo", disse Patrick Vieira, que estava no Yokohama FC.

Já Mazinho destaca a maior disputa por posição, mas acredita em um bom ano. "Vai estar mais difícil, porque começou o ano e temos boas opções. Mas tenho que treinar bastante e respeitar meus companheiros para buscar o espaço", disse o jogador, que estava no Vissel Kobe.

Os dois acreditam que podem ter vantagem pelo fato de Kleina conhecer seus trabalhos. "Nós já jogamos de titular e acho que estamos chegando para brigar pelo espaço com o treinador sabendo como é nosso estilo", disse Mazinho. Patrick Vieira seguiu a mesma linha. "Chego para disputar vaga, mas o Gilson nos conhece e isso facilita."