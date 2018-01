Mazinho está a um passo do Palmeiras O Palmeiras vai anunciar nesta segunda-feira, em festa no Palestra Itália, o acordo de patrocínio com a Pirelli. As principais novidades, porém, surgirão durante a semana. Dois reforços chegarão nos próximos dias para o segundo semestre. O primeiro deverá ser o veterano volante Mazinho, de 34 anos. Mustafá Contursi está negociando com o jogador, que está sem clube e é dono de seu passe. O atleta agrada ao dirigente e custará pouco aos cofres do clube. O outro será o substituto do lateral-esquerdo Felipe, que dificilmente vai permanecer. Trata-se de Leandro, 22 anos, do Vitória-BA. O atleta vem se destacando na Bahia. Mazinho deixou o Elche, da Segunda Divisão da Espanha, no início do ano e estava treinando no Vasco para não perder a forma. Chegou a discutir a possibilidade de jogar no clube carioca, mas não entrou em acordo com o presidente Eurico Miranda. Antes de defender o modesto Elche, fez sucesso no Celta, de Vigo. O volante é bastante conhecido dos palmeirenses. Teve boa passagem, no início da década passada, pelo Palestra Itália, onde ficou até 1994, quando se transferiu para o futebol espanhol. Apesar da chegada de Mazinho, outros atletas para o meio-de-campo e para o ataque interessam, como Robert, do Santos, e Robert, do Botafogo de Ribeirão Preto. Mustafá tentará, também, contratar o atacante Dodô, que se desligou do Santos. Sem Fábio Júnior, suspenso pelo uso de passaporte falso, a equipe ficará desfalcada na posição. A diretoria ainda fará a última tentativa para manter Alex, mas não deverá ter sucesso. O Parma quer o retorno do meia da seleção. Para a lateral-esquerda, como Felipe não vai ficar mesmo, Mustafá tratou de correr para encontrar um substituto. Roger, do Grêmio, e Marquinhos, do Goiás, estavam nos planos, mas o grande favorito, agora, é o jovem Leandro. Mustafá viajaria hoje para o Rio para fazer uma proposta ao procurador do atleta, Léo Rabello, que a encaminharia ao clube baiano. Cancelou, no entanto, por causa da festa de apresentação da Pirelli. A viagem ficou para terça-feira. As possibilidades de contratação de Leandro são muito grandes, porque, além de não ser um jogador caro, o Vitória não deverá dificultar a negociação. Seu passe está avaliado pelos dirigentes baianos em cerca de R$ 1 milhão. Curiosamente, um lateral que fez bastante sucesso no Palmeiras também é baiano, Júnior, que hoje está no Parma. A Pirelli, que será apresentada nesta segunda-feira pela manhã como novo patrocinador do Palmeiras, pagará US$ 2 milhões por ano de contrato (são dois) e ainda dará prêmios por cada conquista de título. A nova camisa, com a logomarca da empresa, será utilizada pela primeira vez em jogo oficial no dia 24, na partida entre Palmeiras e Universidad de Chile, em Santiago, na estréia do time na Copa Mercosul. Já com um patrocinador certo, o presidente Mustafá Contursi está, agora, buscando um parceiro para a tão sonhanda modernização do Palestra Itália. Segundo revelou à Agência Estado um membro da diretoria, o clube negocia com duas multinacionais, mas o acordo ainda está bem longe de ser fechado. A intenção é cobrir o estádio, ampliar o estacionamento, aumentar a capacidade e reformar vestiários, salas de imprensa e melhorar as acomodações para os torcedores. De acordo com o vice-presidente José Cyrillo Júnior, o projeto está avaliado em US$ 70 milhões. No ano passado, a Globo chegou a negociar com o Palmeiras.