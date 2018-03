Mbappé marca dois e França bate a Rússia em amistoso preparatório para a Copa

A França visitou a Rússia nesta terça-feira e se recuperou da surpreendente derrota para a Colômbia, ao derrotar a anfitriã da Copa do Mundo por 3 a 1. Em São Petersburgo, a seleção de Didier Deschamps não teve maiores dificuldades para confirmar o favoritismo diante dos russos, que preocupam sua torcida às vésperas do Mundial.

+ Neymar pode não estar 100% para 1º jogo da Copa, prevê o ex-jogador Zé Roberto

Considerada uma das favoritas ao título da Copa, a França preocupa por suas oscilações, como diante da Colômbia, sexta passada, quando abriu 2 a 0 e permitiu a virada. Desta vez, porém, Mbappé comandou a vitória, ao marcar duas vezes. Pogba também deixou o seu.

Já a Rússia vinha de derrota para o Brasil por 3 a 0, também na sexta, e não vence há cinco partidas. No dia 30 de maio fará amistoso com a Áustria, que nem estará na Copa, assim como a Irlanda, adversária da França no dia 28 de maio.

Apesar do pobre futebol, a Rússia surpreendeu nesta terça, foi para cima no início e quase abriu o placar com Smolov. Aos 15 minutos, ele recebeu na área e encheu o pé, mas parou em grande defesa de Lloris. A resposta da França veio aos 25, quando Martial errou a finalização e acabou dando grande passe para Mbappé, que exigiu trabalho de Lunev.

Mas a revelação francesa não desperdiçaria duas chances seguidas. Aos 39, ele recebeu ótimo passe de Pogba, invadiu a área pela esquerda e deixou o marcador no chão antes de fuzilar para a rede. A França diminuiu o ritmo e só voltou a assustar no segundo tempo. Logo aos três minutos, Pogba cobrou falta pela esquerda, no canto direito de Lunev, que não alcançou: 2 a 0.

Se o time visitante já administrava o resultado, o segundo gol fez com que tirasse de vez o pé do acelerador. A Rússia, então, assustou com Granat, mas Lloris apareceu de novo. Aos 22, Smolnikov recebeu com espaço pela direita, avançou e cruzou para Smolov, que chegou do outro lado, sozinho, para completar para a rede.

O gol fez os donos da casa crescerem a pressionarem, mas faltava talento para incomodar Lloris. Aos 37, então, os franceses fizeram o terceiro. Mbappé recebeu pela esquerda na área, deu drible desconcertante no zagueiro e bateu em cima de Lunev, que viu a bola passar por baixo de suas pernas. Um frango, que selou o resultado do confronto.

Anfitriã da Copa, a Rússia está no Grupo A, ao lado de Egito, Uruguai e Arábia Saudita, adversária da estreia, dia 14 de junho, em Moscou. Já a França é a cabeça de chave do Grupo C, que conta com Austrália, Dinamarca e Peru. A rival da estreia será a seleção australiana, dia 16, em Kazan.

IRÃ - Outra seleção que vai à Copa e que já entrou em campo nesta terça é o Irã. Em Graz, na Áustria, a seleção asiática recebeu a Argélia e levou a melhor por 2 a 1. Azmoun e Taremi marcaram antes dos 20 minutos e colocaram a equipe em vantagem. Chafai, já no segundo tempo, descontou para os argelinos.

Depois de uma boa campanha no Brasil, em 2014, caindo nas oitavas para a Alemanha, a Argélia está fora da Copa na Rússia. Já o Irã está no Grupo B do Mundial, com Espanha, Portugal e Marrocos, adversário da estreia no dia 15 de junho, em São Petersburgo.