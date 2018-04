McClaren diz que demissão é o dia mais triste de sua carreira

Steve McClaren assumiu a total responsabilidade nesta quinta-feira pelo fracasso inglês nas eliminatórias para a Eurocopa de 2008, e afirmou que a demissão do cargo é o dia mais triste da sua vida. Veja também: Capello afirma que tem interesse em treinar Inglaterra No dia seguinte à derrota inglesa por 3 x 2 para a Croácia em Wembley, o treinador disse ainda que algumas questões no futebol inglês precisam ser resolvidos para que a seleção tenha sucesso. "Essa é uma grande decepção", disse ele a repórteres em entrevista coletiva. "Sinto que decepcionei a torcida e o país. Eu realmente achei que estivéssemos prontos, mas infelizmente não era para ser", acrescentou. "Eu disse 18 meses atrás quando assumi que aquele era o dia de maior orgulho na minha carreira, e esse é o mais triste." McClaren defendeu seus jogadores, porém reconheceu que as críticas que eles devem receber nos próximos dias e semanas são justificadas porque eles não alcançaram o objetivo de se classificar. "Acredito que precisamos apoiar o time e analisar as condições gerais que estamos trabalhando", disse McClaren, quando perguntado se o grande número de estrangeiros no Campeonato Inglês estaria prejudicando a seleção. "Temos que perguntar se é possível melhorar a situação para aumentar as chances da seleção inglesa." Sobre sua decisão de não pedir demissão, McClaren disse que nunca havia desistido de nada e que espera voltar ao futebol em breve.