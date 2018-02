McClaren pede fim das vaias à seleção da Inglaterra O técnico da Inglaterra, Steve McClaren, pediu aos torcedores ingleses que parem de vaiar a seleção e comecem a apoiá-la nas partidas. A seleção inglesa vem sendo alvo das vaias da torcida há algumas partidas. A última foi na quarta-feira, ao final do primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre Andorra pelas eliminatórias à Eurocopa, quando o placar ainda não havia sido aberto. "O que peço à torcida é que apóiem os jogadores, que estão dando tudo de si", disse McClaren em suas únicas palavras aos jornalistas após a partida. No entanto, em entrevistas posteriores a emissoras de rádio e televisão, McClaren admitiu que "entendia" a decepção dos torcedores. "Posso entender a frustração e a decepção no jogo contra Israel (empate em 0 a 0), mas não perdemos, e conseguimos três pontos no jogo contra Andorra", disse. McClaren completou que a classificação para a Eurocopa de 2008 continua sendo possível. "Ainda está em nossas mãos, temos muito pela frente e há trabalho a fazer", concluiu.