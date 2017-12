McClaren será o técnico da Inglaterra depois da Copa A Federação Inglesa de Futebol (FA) confirmou nesta quinta-feira a contratação de Steve McClaren como técnico da seleção da Inglaterra depois da Copa do Mundo de 2006. McClaren é assistente do atual técnico, Sven-Goran Eriksson, e desde 2001 comanda o Middlesbrough, que na próxima quarta-feira, dia 10, decide a Copa da Uefa contra o Sevilla, da Espanha, jogo que será realizado em Eindhoven, na Holanda. "É a maior honra que um técnico pode ter. Obviamente é o ponto mais alto da minha carreira", afirmou McClare, que tem 45 anos e é considerado um talento precoce no futebol inglês. Há dez anos, era técnico de times juvenis, e apareceu como assistente de Alex Ferguson no Manchester United, na conquista da Liga dos Campeões e do Mundial Interclubes, em 1999. Foi o responsável pelo primeiro título do Middlesbrough em 128 anos de história: a Copa da Liga Inglesa, em 2004. "Sou grato ao clube, mas não podia recusar esta oferta", disse o técnico, em coletiva concedida nesta quinta-feira. Ele era a segunda opção da FA, e passou a ser considerado nome certo depois que Luiz Felipe Scolari, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002 e atual técnico de Portugal, se recusou a negociar antes da Copa. "Não me importo com isso. O que importa é que fui escolhido e serei o próximo técnico."