McGeady coloca o Celtic à frente do Benfica O Celtic derrotou o Benfica por 1 x 0 com um gol de Aiden McGeady, numa partida bem disputada pelo Grupo D da Liga dos Campeões, na terça-feira. McGeady fez o único gol do jogo pouco antes do intervalo, com um chute de curva a 20 metros do gol, que enganou o goleiro Quim ao desviar no capitão do Benfica, o brasileiro Luisão. O Celtic está agora em terceiro lugar, três pontos atrás do líder Milan e empatado em seis pontos com o Shakhtar Donetsk. O atacante paraguaio Oscar Cardoso desperdiçou várias chances para o Benfica, a primeira delas aos sete minutos, quando um chute a meia-altura foi barrado pelo goleiro polonês Artur Boruc. O time da casa reagiu três minutos depois, quando Paul Hartley bateu uma falta com efeito da esquerda, encontrando sem marcação o zagueiro John Kennedy, que no entanto cabeceou para fora. O meia Scott Brown em seguida obrigou Quim a fazer uma bela defesa com uma só mão num chute a 25 metros. Depois do gol e do intervalo, as duas equipes continuaram desperdiçando várias chances, a maior delas com Brown, que aos 25 minutos se livrou da marcação e chutou dentro da área para Quim espalmar --e o próprio Brown mandar a bola, de cabeça, por cima do travessão. O meia camaronês Augustin Binya, do Benfica, foi expulso a cinco minutos do final por uma entrada na coxa de Brown. Já nos descontos, Quim fez novamente uma defesa brilhante, espalmando um chute de McGeady no ângulo. (Por Kenny MacDonald)