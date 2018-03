McLaren testa novo carro na França O foco das atenções da Fórmula 1 se concentrará esta semana em Paul Ricard, na França. A McLaren fará, a partir de terça-feira, o primeiro teste de pista do seu novo carro, o modelo MP4/18, com Alexander Wurz. Nunca um projeto demorou tanto tempo para ser concebido: mais de um ano. Como neste domingo, com o carro velho, Kimi Raikkonen, o ainda líder do Mundial, acompanhou não muito de longe a nova Ferrari, é de se esperar que com o MP4/18 a tarefa de Michael Schumacher de ser campeão pela sexta vez fique um pouco mais difícil.