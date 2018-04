'Me chamar de burro é fácil', diz Luxemburgo a torcedores do Grêmio

NOVO HAMBURGO - O técnico Vanderlei Luxemburgo não viveu uma tarde feliz como técnico do Grêmio, no último domingo, pelo Campeonato Gaúcho. O treinador acabou ouvindo gritos de "burro" por parte da torcida gremista durante o empate por 0 a 0 com o Novo Hamburgo, fora de casa, e ainda viu os torcedores pedirem o retorno do atacante Marcelo Moreno, afastado do time por mau comportamento.

Luxemburgo, porém, rebateu as críticas e cobrou uma reação da equipe na partida decisiva desta quinta-feira, contra o Huachipato, no Chile, pela Copa Libertadores. "Me chamar de burro é fácil. É só trocar o G pelo R. Luxemburgo vira Luxemburro. Agora se eu tenho que achar ruim me chamar de burro? Não. Já fui chamado tantas vezes. Isso não me preocupa", assegurou o comandante.

Em seguida, o treinador lembrou que o time gremista precisa ter fé na sua própria capacidade para voltar a vencer tanto na Libertadores quanto no Gaúcho, no qual o clube enfrentará o Veranópolis, em casa, nas quartas de final. "Os atacantes estão tentando. Agora, o elenco tem que acreditar. É a hora que precisamos ter postura. Dar a cara para bater. Como tenho feito, e como os jogadores fazem também", completou, em entrevista coletiva.

Luxemburgo ainda admitiu que escalou três volantes diante do Novo Hamburgo já projetando a utilização desta mesma formação de meio-campo diante do Huachipato, contra o qual espera triunfar nos contra-ataques, sendo que os gremistas se garantirão nas oitavas de final com um empate. "Aqui tivemos que sair mais, lá no Chile vamos buscar um gol", disse.