'Mecenas' da vinda de Centurión vira diretor e assessor de Aidar

O empresário Vinícius Pinotti, principal financiador da contratação de Centurión no São Paulo, agora também faz parte da direção do clube. Como funcionário não-remunerado, atua desde fevereiro como diretor adjunto de marketing e também no cargo de assessor especial do presidente Carlos Miguel Aidar.

A informação foi publicada pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo Estado. Pinotti investiu 14 milhões para adquirir 70% dos direitos econômicos do meia argentino, que estava no Racing e se transferiu para o Morumbi no começo do ano. O São Paulo vai parcelar pelos próximos anos a devolução do montante em valores corrigidos.

Nesta terça-feira o clube pagou aos jogadores os valores atrasados dos direitos de imagem. Parte do elenco tinha que receber dois meses e mais a premiação pela vaga na Libertadores, já o restante tinha a receber apenas um mês. A diretoria admite a dificuldade financeira para 2015 e continua em busca de patrocínio master, que o time não tem desde a metade do ano passado.