Medalhista dá palestra no Palmeiras Escadinha, líbero da Seleção Brasileira masculina de vôlei, campeã olímpica em Atenas, esteve nesta sexta-feira no Centro de Treinamentos do Palmeiras para dar uma palestra aos jogadores das equipes infantil e juvenil de futebol do clube. Com a medalha de ouro em mãos, Escadinha foi contar um pouco de sua trajetória - de garoto pobre de Pirituba, bairro da periferia de São Paulo, a campeão olímpico e com contrato assinado com uma equipe italiana (o Piacenza). "Foi uma experiência muito gratificante poder passar para os garotos o que eu sofri e o que eu sou agora. Falei para eles nunca desistirem de seus sonhos", contou Escadinha, também conhecido como Serginho. "Acho que a palestra foi proveitosa, porque todos mostraram muito interesse, principalmente pelo fato de eu não ser do futebol. Apesar de o esporte ser diferente, o caminho até o topo é doloroso do mesmo jeito. E outra coisa legal é que todos fizeram questão de tocar na medalha. Ficaram admirados com ela". Escadinha, curiosamente, começou sua carreira no vôlei no próprio Palmeiras. "Foi em 1992. Disputei meu primeiro campeonato como jogador federado", lembra ele. Outra curiosidade: o pai dele trabalha no clube, cuidando das piscinas do Parque Antártica. "Vim dar palestra aqui até como forma de retribuir o presente que me deram, que foi um emprego para o meu pai. Eu tinha essa dívida de gratidão com a diretoria", disse Escadinha, agradecendo principalmente a Luiz Pagnotta, um dos vice-presidentes do clube. A visita de Escadinha ao Palmeiras foi um sucesso, não só entre os jogadores das equipes de base, mas também entre os profissionais. "Este rapaz é um vencedor. Sair da onde ele saiu e chegar onde ele chegou... olha, é coisa para se tirar o chapéu", comentou o volante Marcinho. Mas, ironicamente, Escadinha não é palmeirense. Pelo contrário. "Sou corintiano roxo! Mais roxo do que uva passa", disse ele, muito bem-humorado. "E se me chamarem, vou lá no Corinthians dar palestra também. Aliás, para dar palestra lá, não precisam nem me chamar", completou, lamentando, em seguida, que o clube alvinegro não tenha um time de vôlei. Recebido em Pirituba como um herói pela conquista em Atenas (ele chegou ao Brasil na quarta-feira), Escadinha fica no País até o dia 13, quando viaja para a Itália. Contratado pelo Piacenza, ele será o primeiro líbero estrangeiro a disputar o campeonato italiano. "Isso é uma grande conquista para mim. Até então, eles só contratavam atacantes. E o campeonato de vôlei da Itália é como a NBA para o basquete. Lá, estão os melhores do mundo. Estou realizando um sonho". Enquanto Escadinha dava entrevistas, os jogadores titulares do Palmeiras faziam exercícios físicos no campo ao lado. O próximo jogo da equipe é terça-feira, contra o Cruzeiro, no Parque Antarctica. Com o volante Corrêa suspenso, Estevam Soares não sabe se escala Pedrinho ou Diego Souza. "Hoje, está mais para o Diego, pelo futebol que ele tem mostrado. Mas só vou decidir isso domingo", diz o técnico.