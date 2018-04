Medel cobra melhor desempenho da Inter de Milão nos jogos em casa

O volante chileno Gary Medel ressaltou a importância de a Inter de Milão melhorar o seu desempenho jogando em casa, no Campeonato Italiano, para poder sonhar com a conquista de uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões por meio da competição nacional.

Depois de 16 rodadas disputadas, a equipe ocupa apenas a 11ª posição do Italiano, com 21 pontos, seis atrás da Lazio, atual terceira colocada, posto que garante classificação à fase preliminar do principal torneio interclubes da Europa.

"Nos falta uma maior continuidade no desempenho e ganhar mais jogos no San Siro, onde este ano não demos muitas alegrias aos nossos torcedores", disse Medel, em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport, publicada neste sábado.

O jogador da seleção chilena fixou como principais objetivos para o próximo ano a conquista da Liga Europa e a classificação para a Liga dos Campeões. Ele chegou à Inter nesta temporada, após ser contratado junto ao Cardiff, e ressaltou que o Campeonato Italiano "é muito competitivo, onde todos os adversários são difíceis, mesmo quando um time importante enfrenta um dos últimos colocados".

Em busca de evolução no próximo ano, a Inter irá abrir 2015 no clássico contra a líder Juventus, em Turim, no dia 6 de janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.